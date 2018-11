MOVEMBER: 6 asja, mida mees peaks teadma peenisevähist 

Novaator on kirjutanud, et väited ümberlõikuse kasulikkuse kohta on küsitavad ja lääneriikide andmetel pole eesnaha eemaldamine peenisevähi ennetamisel tõhus meetod. Ümberlõikamise propageerijad on viidanud haigusetekitajana eesnaha alla kogunevale smegmale ja selle keerukamale eemaldamisele. Vastased aga märgivad, et ümberlõikus on ise ohtlik protseduur. Olgu, kuidas on, aga igatahes peaks iga mees korralikult tegelema oma riista hügieeniga – ÕL Mehele.