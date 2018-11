JABUR OTSUS? Tapmisele keskenduv mäng eemaldab kõik viited surmale 

40 miljonit on suur arv, mistõttu tuleb arendajal tulla vastu pea igale teose nautijale ning viia sisse vastavaid muudatusi. Kuna idamaades on keelatud pealuude, hasartmängude ja pornograafia näitamine meedias, otsustas Ubisoft eemaldada kindlad elemendid oma mängust… kuid seda mitte ainult ühes regioonis, vaid kõikides riikides.

Kirve alla lähevad surmaikoon (pealuu asemel on nüüd torso) külmrelva tähiseks on noa asemel rusikas, pealuu grafiti on asendatud maski kandva mehega, mänguautomaadid on totaalselt eemaldatud ja asendatud kolme õllepudeliga, veri on seintelt ilusti puhtaks pestud ja tagatipuks eemaldati üks parimaid väljahõikeid – strippar, kes asendati lihtsalt käega.