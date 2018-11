A-klassi Mercedese neljas põlvkond – innovaatilisem ja praktilisem 

Hoopis vähem mäletatakse, et kolmanda põlvkonna A-klass sai Eestis aastal 2013 aasta auto tiitli. Praegune neljas põlvkond on esimesega võrreldes tundmatuseni muutunud ning sellest on saanud igati ontlik sõiduk.

Autot koostatakse viies tehases üle maailma, muuhulgas Soomes Uusikaupunkis. Ilmselt see on üks põhjusi, miks uus A-klass tõusis tänavuse Soome aasta auto valimistel ülitihedas konkurentsis esikuuikusse – soomlased hindavad seda „oma” autoks.

Auto on kasvanud igas suunas. Lisaks laiusele on pisut kasvanud ka kõrgus, mis on tänapäeval harvaesinev nähtus. Pagasiruumi 370 liitrit on selles klassis keskmine tulemus.