Kasulik Arstid selgitavad: miks on pidutsemise lehka nii raske maha pesta? Toimetas Vidrik Võsoberg , täna, 18:46

Oled ilmselt puutunud kokku järgneva olukorraga. Pidutsete koos sõbraga ja tarvitate ohjeldamatult alkoholi. Järgmisel hommikul käib ta põhjalikult duši all ja peseb hambaid – aga ometi lehkab hapukalt nagu õlletaara ladu. Või siis ... on su endaga juhtunud nii, et kõige kiuste krimpsutatakse sinu läheduses nägu ja märgitakse, et sa haised „rämeda pohmelli“ järgi. Miks see nii on, et pärast pidutsemist annab keha isegi pesemise järel lõhnaga alkoholi tarvitamisest märku? Ja kas napsutamist ja pohmelli on võimalik või mõistlik „välja higistada“?