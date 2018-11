Blizzard kuulutas välja uue „Diablo“ mängu, ent fännid läksid rõõmustamise asemel hoopiski raevu 

Mäng leiab aset seeria teise ja kolmanda osa vahel ning räägib loo sellest, mis juhtus peale seda, kui Tyrael maailmakivi pilbasteks tegi. Mängitavad on kõik „Diablo III“ klassid, kaasa arvatud Necromancer. Lisaks sellele on teoses ka mitmikmäng, lubades suurel hulgal kasutajatel hordide viisi deemoneid maha võtta. Kahjuks võtsid fännid kõnealuse mängu ääretult leigelt, et mitte öelda vihakooriga vastu.

Samal teemal Sport | eSports Situatsioon jõudis lausa nii kaugele, et kui hilisema paneelarutelu käigus oli võimalik arendajatelt rohkem infot saada, esitas üks härrasmees otsekohese küsimuse: „Kas tegemist on hooajavälise aprillinaljaga?". Selle peale vastas üks teose loojatest: „Ei, tegemist on uue ja täieliku „Diablo" kogemusega, mida kõik saavad mängida ja me loodame, et kõik ka naudivad seda".

Lootusest siin vast ei piisanud, kuna mängu Redditi foorum on täis erinevaid postitusi, mis annavad teada fännide pahameele kohta. Viimane piisk karikasse oli moment, kui „Diablo: Immortal“ peadisainer Wyatt Cheng küsis inimestelt: „Kas teil pole telefone?“.

Seetõttu võib leida eelmainitud Redditist ka pea viie tuhande soovitusega teema, mis on iseenesest lühike ja konkreetne. Ülejäänud postitused väidavad, et Blizzard tappis oma seeria ja on isegi mindud nii kaugele, et on loodud petitsioon mängu totaalseks tühistamiseks.