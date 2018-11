Nutikas reisimees kavaldas pagasireeglid üle 

Cimino pidi lendama Belfasti sõbra sünnipäevale ja sai ebameeldiva üllatusena teada, et ta kas võtab kaasa vaid ühe pisikese koti või siis maksab nii edasi- kui tagasilennul pagasi eest lisaks 6-8 naela.

Kriitikud on märkinud, et mehel olnuks odavam maksta pagasimaksu, mitte rätsepa töötasu. Mees ise aga märkis, et mantlit saab ta ka edaspidi kasutada ja pealegi pole ta veel rätsepaarvet saanud. Ja ehkki ta peab Ryanairist lugu, olid muudatused pagasireeglites tema arvates liiast ja nii oli ka omamoodi tore lennufirmale väike ninanips teha.