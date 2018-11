Tehnika Puust ja punaseks: miks näeme veebis surfates ühtesid ja samu reklaame? Maarit Stepanov , täna, 09:59 Jaga:

NIISAMA EI HÜLGA: Internetis surfates jäävad meist maha jäljed, mille põhjal võib arvata, millistest toodetest oleksime huvitatud. See võib aga tähendada, et ühe ja sama toote reklaamid võivad meid saata väga pikka aega. (Foto on illustratiivne.) Kuvatõmmis reklaamist

Veebis toimetades võime tihti mingeid reklaame nähes ärrituda ja mõelda: jälle see! Miks saadavad meid erinevatel lehtedel samasugused reklaamid? Millal kaovad need ära? Õhtuleht küsis spetsialistidelt järgi!