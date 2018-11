Pilk peale, käsi külge: Hyundai Kona Electric, väärt üllatusmuna tiitlit 

... või kuidas teisiti nimetada seda häält, mida teeb mööduv elektriauto? Mõni on seda võrrelnud kisselli sees elu eest ujuva päkapiku hädakisaga. Mõni õhkutõusva lennuki häälega.

Ainult et ei päkapikk ega lennuk seekord ära ei upu ega õhku ei tõuse. Sahistab rehvidel mööda, kulutades sealjuures 100 km kohta umbes 16 kWh energiat – nagu Hyundai Kona Electric.

Rahulik kabiin

Jätkame kummaliste epiteetidega. Hyundai Kona kabiin on rahulik, ja seda mitte üksnes neil hetkedel kui fotograaf paanitsemise lõpetab (valgus kukub, ainult pool tundi on aega, võttekohti pole, settingud pekkis ... nimeta, ja tal on see vigastus).

Kabiin näeb välja nagu täiesti tavalise auto oma, pigem igav kui eriline. Umbes nagu ülikond, aga hall. Uudisteankru hall.

See-eest väljavaade on hea (krossover) ning käiguvahetus ülimugav (klahvid!). No natuke nooblim on see hall ka – autol on pärisnahksisu. Mis kergitab veidi hinda, aga sellest edaspidi.

Olgem ausad, enam ei jaksa iga elektriauto kohal õhata ja välimust imestada – auto on auto, olenemata kütuseliigist. Üllatab see, kes teeb valmis täitsa tavalise auto. Võidab see, kes suudab väärtusliku lasti punktist A punkti B odavalt ja kadudeta toimetada. Kona Electricul on potentsiaali.