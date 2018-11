Psühholoog: toredad sõbratsooni mehed polegi tegelikult üldse nii toredad 

AskMen kirjutab, et nn sõbratsoon ja sellesse paigutamine on territoorium, kust mees reeglina ei pääse. Enamasti läheb uue naisterahvaga kohtudes kohe stopper käima: mingi aja jooksul on võimalik luua temaga romantilisi suhteid, aga kui kell kukub, siis olete igavesti sõbrad, meeldigu see sulle või mitte.

Niisiis ei pruugi olla väga suur üllatus, et need toredad mehed, keda naised kipuvad platooniliste sõprade hulka liigitama, on tegelikult hoopiski frustreeritud armastajakandidaadid, kes tegelikult pole sageli üldsegi nii toredad.

Pennsylvania ülikooli positiivse psühholoogia keskuse professor Scott Kaufman on nende „kenade meeste“ kohta välja öelnud oma professionaalse hinnangu. „Paljud neist kenadest meestest, kes kurdavad, et neid pannakse sõbratsooni, pole tegelikult üldse nii kenad,“ sõnas ta. „Nad tunnevad naiste suhtes õigust – nad on nartsissistid kena mehe nahas.“

Kaufmani arvates on kahte tüüpi sõbratsooni mehi. Ühtedel pole julgust tunnistada, et nad sooviksid enamat. Ja teised ootavad kannatlikult oma võimalust voodisse tormata.

Ka Wikipedia lehekülje Geek Feminism definitsioon „kena mehe sündroomist“ kõlab umbes sedamoodi, et neid „kenasid mehi“ motiveerib tegelikkuses soov passiivsel moel naine suhtesse või voodisse saada.

Aga sõbratsoonist väljasaamise šansid on reeglina kaunis väikesed. Pennsylvania ülikoolis uuriti 626 keskkooliõpilase suhteid ja leiti, et vastassoost inimeste sõprussuhe ei arene reeglina armusuhteks.

Samas on Texase ülikoolis uuritud 100 abielupaari ning 67 semmiva paari suhteid ja leitud muuhulgas järgnevat: kui inimesed hindavad end võrdselt veetlevaks, siis saab neist kähku paar või siis üldse mitte. Ning kui mees ajab taga kauneid naisi, kes on väljaspool tema liigat, siis on tal märksa suuremad šansid, kui ta end esmalt neile sõbraks sokutab.