MOVEMBER: kuidas võidelda hooajalise depressiooniga? 

Depressioon ei küsi küll aastaaega, aga just praegu on paljude meelest aasta kõige mornim ja kaamoserohkeim periood ja üsna võimalik, et muremõtted ja depressioon ründavad inimesi agressiivsemalt kui näiteks päikeselisel suvel. Lifehacker on pannud kokku loo selle kohta, kuidas just praegusel mornil ajal depressiooniga võidelda. Muide, uuringute andmetel on hooajalise depressiooni kogejatest vähemasti USAs umbes kolmveerand naised ehk siis järgnev võiks olla abiks mõlema soo esindajatele, kel just praegu olemine raske. Ja muidugi on nii mõnigi soovitus aastaaegade ülene.