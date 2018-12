9 KUUD OOTUST: kuidas hoida rase naine õnnelikuna? 

Sünnituseelsetel nädalatel on naised väga keskendunud sünnitamisele ja kõigele, mida selleks vaja teha. Võta enda prioriteediks neljaks trimester: need nädalad, mis järgnevad tite sünnile. See on imeline, aga ka keerukas aeg. Sünnib isa side lapsega, aga vanemad peavad leidma ka aega enda ja maksimaalse väljapuhkamise jaoks. Niisiis valmistu varakult: varu kiiresti valmistatavaid toite, koosta nimekiri lähedasematest inimestest, kel on lubatud teid külastada, valmistu strateegiliste uinakute ajal ellu jääma ja veendu, et Netflix töötab.