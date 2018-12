LUSTIKUMMUT VALMIS: kuidas teler aastavahetuse saadeteks ette valmistada? 

Kas HD kanalid on juba olemas?

„Mida detailsem on pilt teleril, seda paremini on sisu ekraanilt näha. Eesti telekanalid on tänaseks edastamisstandardiks valinud HD-kvaliteedi, millest allapoole jääv pilt on juba suhteliselt udune. Seetõttu tasub uurida, kas teleteenuse pakkuja valikus leidub ka Full HD pildiga kanaleid. Mõnel juhul võivad need olla peidetud kanalinimekirja lõppu, kuid kui neid seal pole, siis tasub kaaluda nende tellimist, et aastavahetussaateid parima kvaliteediga nautida,” selgitas Baranov.

Pildi teravuse tajumine sõltub ka teleri suurusest. Mida suurem on teler, seda paremini on näha, kui kanali edastusresolutsioon ei ole eriti kõrge. Eestlaste seas on viimasel ajal aina populaarsemad just suuremad telerid, enim ostetakse 65-tolliseid. Kui terava pildi isu on eriti suur, siis võib mõelda lausa 8K teleri peale: pilt on 16 korda teravam ja seeläbi tuntavalt tõetruum kui Full HD teleri oma.

Kas teler on õigel kaugusel?

Telerivaatamise juures tasub meeles pidada, et erineva suurusega ekraane tasub vaadata erinevalt kauguselt. Lihtne reegel on, et mida suurem on ekraan, seda kaugemal peaks sellest istuma.

„40-tollisest telerist tuleks istuda kahe meetri kaugusel, 55-tollisest kolme meetri ja 65-tollisest üle kolme meetri kaugusel,” rääkis Baranov. „Vastasel korral on kõik uudistelugeja ninakarvad näha ja see ei ole meeldiv.”

Kas pildisätted on paigas?