Trooja langus - müüt või ajalooline tõde? 

Alates Homerose eeposte kirja panekust 6. sajandil eKr on „Ilias“ ning selle sisuks olevad kirjeldused läänes asunud kreeklaste ja idas asunud troojalaste vahelistest sõdadest üleilmselt huvi pakkunud. Vanaaja kreeklastele oli „Ilias“ peaaegu samasuguse tähendusega kui hiljem kristlastele piibel. Makedoonia kuningas Aleksander Suur olevat maganud, „Ilias“ pea all. Vanaaja Aleksandria linna raamatukogusse koondasid õpetlased poeemi kõik ümberkirjutused, et nende tekste võrrelda ja analüüsida.

Tänapäeval on peamine küsimus see, kas „Iliases“ kirjeldatu on ka tegelikult aset leidunud sõda või on see lihtsalt müüt. Enamik teadlasi on pikka aega olnud arvamusel, et „Ilias“ ei tugine ajaloolisele tõele.