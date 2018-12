CNN soovitab: kus toimuvad maailma kõige suurejoonelisemad tänavapeod? 

Selgub, et kõige võimsama ilutulestiku esikohal troonib Hongkong – sealses Victoria sadamas lähevad keskööl tööle laserid, ilutulestik ning imekaunid LED-tuled. Kuna võib eeldada, et Victoria sadam on rahvast triiki täis, siis tasub ilutulestikku jälgida mõnest eemal asuvast kohast või hoopis katusebaarist.