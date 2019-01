VEEL POHMELLIST: mis põhjustab iiveldust ja kassiahastust ning kuidas neid ravida? 

Dehüdratsiooni tunnuseks on kuiv suu ja letargia. Alkohol on diureetik ehk see stimuleerib uriini tootmist. Iga joodud pindise õlle kohta kaotab keha umbes veel 280 milliliitrit vedelikku. Ja kui kõik õhtused õlled kokku arvestada, siis on veekadu päris märgatav.