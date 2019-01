ÄRA NII TEE: 17 juhtumit, kus majapidamises süüdimatu mees riskeeris suhte lõppemisega 

Pixabay

Laiskus, süüdimatus, tobedus, kiirustamine – eriti just koduses majapidamises tekitavad need omadused selliseid olukordi, et koju tulnud naine tahaks haarata lahutuspaberite ja pastaka järele. BoredPanda on kogunud 17 pildikest, mis väga selgelt illustreerivad ülalnimetatud nelja omaduse esinemist. Kõiki pilte saab vaadata SIIT . Võtame sõnalisel kujul kokku, mida üks kodust ja naisest hooliv mees ei tohiks teps mitte teha.