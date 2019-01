Tehnika Uuringud: sotsiaalmeedia mõjutab ka majanduslikku heaolu Toimetas Vidrik Võsoberg , täna, 22:07 Jaga:

PantherMedia/Scanpix

Teoreetiliselt on väga tore suhelda sõpradega ilma kodust lahkumata ja olla sotsiaalmeedia abil uudistega kursis – paraku aga näitavad uuringud, et liigne Facebookis, Instagramis, Twitteris ja muudes kanalites istumine tekitab depressiooni. Nüüd aga on selgunud, et lisaks vaimsele tervisele mõjutab ühismeedias surfamine ka rahakoti tervist.