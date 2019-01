Tehnika Pildikesi pressirallilt: siis kui „kaktus” ehk Citroën C4 Cactus päeva päästis Toimetas Vidrik Võsoberg , täna, 09:38 Jaga:

Fifty Visual/Accelerista

Esapekka Lappi, kes uuel aastal Citroëni meeskonnas sõidab, on veendunud, et väikeste täiustustega on tegu MM-sarja kiireima autoga. Accelerista ajakirjanikud Maarja Vau ja Veli V. Rajasaar panid Citroën C4 Cactuse Leedu ralliradadel proovile ja veendusid, et mõnikord torkab „kuri kaktus” päris valusalt.