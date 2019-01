STIILINÕU: kas ja kuidas kanda ülikonda ilma lipsuta? 

Art of Manliness märgib, et üldiselt on vastus siiski eitav. Traditsiooniline ülikond – viigipüksid, pintsak, triiksärk, lips – ei ole mitte iseseisvate esemete kooslus, vaid süsteem, mis on loodud üheskoos kandmiseks. Näiteks ei tohiks pintsakut kanda sellest erinevate pükstega. Triiksärk ja lips ei näe ilma pintsakuta head välja. Ja kogu ülikond pole täielik, kui selles puudub lips. Ülikond ongi kujundatud lipsuga kandmiseks: sellele viitavad pintsaku rinna keskkohta paljastavad reväärid ja särgikrae, mis ongi ju „lipsu raam“.

Lips paneb ülikonna i-le täpi peale, viimistleb selle ja annab nõksu autoriteetsust. Ning lisab ka väikse värvilaigu muidu enamasti üsna ühes toonis ülikonnale.

Niisiis on lips ametlikel üritustel ja keskkondades kaunis kohustuslik. Kui ilmud sellisesse kohta ilma lipsuta, siis paistad sa nagu laksu all, laisk, mässaja või abitu.

Isegi kui üritus on piisavalt vaba, et minna ilma lipsuta, siis peaksid pigem eelistama tavalisi pükse ja vabaajapintsakut – mitte ülikonda.

Õiges kohas ja ajal ikka võib

Siiski on olemas kordi ja kohti, kus ülikond miinus lips on normaalne. No mõtleme näiteks suvisele pulmale välitingimustes (üldiselt annabki kuum ilm hea ettekäände lipsust loobumiseks), kokteilipidudele, kunstigaleriide avamistele. Ka on see lubatud näiteks siis, kui sa muidu oled rangelt lipsustatud kontoritöötaja, aga sind kutsutakse või saadetakse mingit hädaolukorda lahendama.

Aga, et seda välja kanda, tasuks mõnd asja meeles pidada.