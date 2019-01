Rooma lennujaamas püüdis üks reisija teiselt 9000 dollarit varastada 

Vahejuhtum leidis aset turvakontrollis, kus üks reisija haaras kaasa teise inimese rahaümbrikud, kirjutab Travel and Leisure. Pikanäpumees peitis raha täis ümbrikud tualettruumi, et need tagasipöördumisel Roomasse kaasa võtta. Siiski võeti mees kinni, kui ta oli astumas Venemaale suunduvale lennule. Raha omanik sai oma vara tagasi.