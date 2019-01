USA strateegiline väejuhatus vabandas maitsetu pomminalja pärast 

New Yorgis on alates 1907. aastast alates traditsiooniks tähistada Times Square’i väljakul uue aasta saabumist hiiglasliku kristallpalli langetamisega. Selgi nädalal kogunes seda sündmust vaatama ligi miljon inimest, vahendas military.com .

Ühendriikide strateegiline väejuhatus (STRATCOM) uhkustas aga uue aasta eel Twitteris, et nende võimekuse kõrval on kristallpall köömes. „Kui on kunagi vaja, siis meie oleme #valmis langetama midagi palju, palju suuremat,“ kiitis väejuhatus hiljem kustutatud postituses, mille peamiseks sisuks olid pomme heitvad B-2 lennukid.