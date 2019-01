VIDEO | POLE PAHA: vaata, kuidas Tesla X haagisega reka lumisest kallakust üles veab 

Jalopnik kirjutab, et alloleva video autor on Kyle Conner ja seda on jaganud isegi Elon Musk ise. Näeme, kuidas Tesla X lohistab edukalt märksa suuremat koormat kui tehaseandmetes lubatud 2300 kilo.

Millised rehvid video peakangelasel all on, pole teada, aga Jalopnik oletab, et talvekummid need pole – sest video on filmitud Põhja-Carolina osariigis Raleigh’i linnas, kus lumist talve reeglina palju pole.