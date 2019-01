Reis Soovid Veneetsiat külastada? Valmistu linna sisenemisel maksma kuni 10 eurot! Ohtuleht.ee , täna, 17:10 Jaga:

Pixabay

Itaalia üks kaunimaid linnu Veneetsia on pikalt olnud hädas turistihordidega, seda eriti suvisel ajal. Niisiis on kohalikud turismivõimud otsustanud kehtestada maksu, mille peavad tasuma kõik Veneetsia külastajad – ka need, kes tulevad vaid üheks päevaks.