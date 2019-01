Ettevaatust! Liikvel on uus nutitelefoni viirus!

"Kui mobiili saabub eesti või inglise keelne teade, et mobiil on nakatunud ning selle puhastamiseks tuleb klõpsata all olevale nupule, siis palun ärge vajutage sellele nupule. See nupp suunab kasutaja edasi alla laadima rakendust, mille abiga väidetavalt viiruseid eemaldatakse, kuid tegelikkuses just nii mobiili viirusetõrje nime kandev pahavara laetaksegi. Pahavara aga omakorda võib otsida paroole või hakata veebiliiklust näiteks pornolehtedele suunama," hoiatab politseinik Maarja Punak Facebookis ning annab näpunäiteid, mida viiruse jõudmisel telefoni puhul teha tuleb.