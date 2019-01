PILOOT TAHAB PISSILE: ameeriklased lahendasid sõjaväelendurite urineerimisprobleemi 

Mida peaks tuhandete meetrite kõrgusel kitsasse kokpitti surutud lendur tegema, kui teda tabab pissihäda? See küsimus on sama vana kui lendamine, kirjutab Popularmechanics. Algselt hoidsid piloodid lihtsalt häda kinni, see oli kindlasti äärmisel ebamugav ja häiriv. Teine kasutatud meetod on ennetamine: enne lendu ja lennu ajal välditakse joomist – see aga põhjustab peavalusid ja stressi ning vähendab keha vastupanuvõimet kiirendusjõule.