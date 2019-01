Ära keera teistele käru: millised sigadusi kaasreisijad kõige rohkem vihkavad? 

Oleme näinud inimesi, kes lähevad lennupersonaliga raginal tülli näiteks sellepärast, et keelduvad telefoni välja lülitamast. Ning paljud meist on olnud mõnel sellisel lennul, kus keegi tinistab väikseid viskipudeleid, käitub nagu ta oleks erapeol, karjub ja räuskab ning käib kõigile pinda. Päris koledad juhtumid – aga need polegi kõige hullemad reisimisetiketi rikkumise näited.