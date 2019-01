Eesti mehe vasektoomiakogemus: paranemine on tüütu, aga asi on seda väärt 

Miks otsustasid läbida vasektoomia operatsiooni?

Kui aastaid tagasi teine laps sündis, siis otsustasime naisega, et rohkem ei tule. Aeg on seda tunnet ainult kindlustanud. No tahaks ikka elada ka, mitte hakata jälle s****te mähkmetega jändama. Ma ei taha rohkem mängida lasteaia isadepäeval kurja hunti! Hea, kui needki lapsed jõuab inimeseks kasvatada.

Naine on proovinud spiraali, aga see ei sobinud talle üldse. Mingi hetk tunnistas, et tabletid teevad tuimaks. Ütlesin, et no jäta siis see hormoonidega mässamine ära, ajame kummiga läbi. Aga kummiga jändamine on tüütu. Olete sängis, värk käib – ja siis hakkad kuskilt sahtlist kummi taga ajama. Või selgub, et need on otsas. Vanust juba natuke on, sellise jebimise peale võib vahel ära ka vajuda.

Lugesin erinevate oppide kohta. Selgus, et meeste vasektoomia on lihtsam ja ohutum kui naiste torude kinnisidumine. Mõtlesin, et mis seal ikka, teeme ära. 35 oli kah täis (vasektoomiat tehakse meestele, kel vähemalt 3 last või täitunud 35 eluaastat – toim). Naisel oli päris hea meel, kui talle ütlesin.

Kuidas teised lähedased suhtusid? Kas sellisest asjast üldse eriti räägitakse?

Umbes fifty-fifty. Vanamoodsamad ütlesid, et no missa ikka nii radikaalselt ... ja tänapäevasemad ütlesid, et õige eesti mees, kes vastutuse enda peale võtab.