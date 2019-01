Autohullu ABC: kiirabi olukorras, kus autoarmastus kipub suhet lõhkuma 

Selgita, miks see on nii kallis

Kui autol on käsiraamat, on aeg see nüüd lauale panna. Paku elukaaslasele välja romantiline õhtu koos Plekk-Liisu kasutusjuhendiga. Selgita armsamale, miks on vajalik auto hooldusjuhendiga tutvuda. Sellepärast, et auto püsiks heas korras!