MINGEM ÜLES MÄGEDELE: uus Hiina tank pürib kõrgustesse 

Kaljustel ja mägistel piirialadel tegutsevad Hiina sõjaväeüksused saavad uut tulejõudu, sest riigi armee võttis kasutusele uue põlvkonna kergtanki. Type 15 on väiksem ja kergem kui senised rahvavabastusarmee lahingtankid, mis tähendab, et need suudavad läbida piirkonda, kus raskemad tankid hätta jäävad.

South China Morning Posti teatel on soomusmasinal 1000-hobujõuline diiselmootor ja hobujõu ning kaalu suhe päris kõnekas 28:1. Võrdluseks: ameeriklaste M1A2 Abrams lahingtankil on hobujõudude ja kaalu suhe 23:1. Just mägistes piirkondades, kus palju ülespoole turnimist, tuleb see Type 15 omadus kasuks. Lisaks mõjutavad kõrgused diiselmootorit vähem kui bensiinijõuallikat.

Type 15 on varustatud 10-millimeetrise suurtükiga, tõenäoliselt on tegu brittide L7 kahuri koopia (hiinlastele anti 1980ndatel selle litsents) edasiarendusega. Tank suudab tulistada nii soomustläbistavat laskemoona kui ka tankivastaseid juhitavaid rakette. Viimased muudavad Type 15 surmavaks ka 4000 meetri kaugusele või kaugemalgi, samas on need raketid kaitsesüsteemide suhtes suhteliselt haavatavad.

Miks on ehitatud tank just mägede tarbeks? Hiinal ja Indial on hulk vaidlusalast piiri, mis kulgeb just mägises piirkonnas, kus taristu üsna kehv. Näiteks ei pruugi täissuuruses lahingtankid teedele mahtuda ja silladki ei pruugi 50 tonni kannatada.