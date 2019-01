STIILNE, TURVALINE JA ÖKO: vaata, millised on keskkonnasõbralikud telefoniümbrised 

Kõigepealt: maailmas on praegu viis miljardit mobiiltelefonikasutajat. Keskmiselt peetakse üht telefoni 22 kuud ja igal aastal ostetakse miljard uut telefoni. Mis tähendab, et mägede kaupa vanu telefone lendab prügimägedele või halvimal juhul isegi merre. Vana telefon hüljatakse sageli sellepärast, et see läks katki – näiteks seepärast, et sel puudus kaitseümbris. Või siis visatakse telefon minema koos plastmassist kaitsekestaga ja keskkond saab ekstrakoguse raskestiseeditavaid jäätmeid.