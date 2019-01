Reis Ettevõtja annetas oma lennupunktid, et keegi saaks tasuta oma lähedasi külastada Ohtuleht.ee , täna, 17:54 Jaga:

Pilt on illustreeriv. PantherMedia/Scanpix

New Yorgi ettevõtja ja kirjanik Peter Shankman reisib aasta lõikes nii palju, et pühade ajal soovib vaid jääda koos perega koju. Seetõttu on ta juba viis aastat kinkinud lennates teenitud preemiapunktid inimestele, kes muidu ei saaks jõuludeks koju lähedaste juurde minna.