15-aastase tüdruku surma järel vähendatakse lennukites pähklite müümist? 

Juhtunust alates on palju räägitud sellest, kas lennukipardal peaks keelama pähklite või pähkleid väheselgi määral sisaldavate toodete müümise, kirjutab Daily Mail. Siiski on lennufirmad hinnanud seda keskmisest keerulisemaks ning väidetavalt on oht tekitada reisijate hulgas segadus.