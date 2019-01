Miks reisida Lähis-Idas ainult naistega? 

Kuna Lähis-Idas võib üksikute naiste jaoks reisimine olla kohati keeruline, siis on tihtipeale hea lahendus võtta ekskursioon. Intrepid Travel hakkab pakkuma reise, kus giidid on samuti naissoost – see kingib reisijatele võimaluse külastada ka paiku, kuhu meeste ja naiste segagruppidega ei pääseks, kirjutab Lonely Planet. Nimelt pole araabia naistel lubatud võõraste meeste seltskonnas või läheduses ilma abikaasata viibida.