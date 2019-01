Kui tihti seksivad abielupaarid? 

1. „Vähemalt korra nädalavahetuse jooksul ja keskmiselt kaks korda töönädala sees. See sõltub väga palju sellest, kui väsinud me koju jõudes oleme. Mõnel nädalal ei seksi me üldse. Olen olnud kaheksa aastat abielus.“

2. „Olen 27, naine on 31 ja meil on kolm last. Järgmisel kuul on meil kümnes aastapäev. Teeme seda iga päev. Kui meil on kiire, siis väga harva juhtub nii, et igal teisel ööl, aga pikemat pausi ei teki. Ükskord oli naine pahane ja me ei teinud seda umbes 13 päeva. Minu arvates oli see kõige hullem.“

3. „Lapsi pole, abielus viis aastat, seksime neli korda nädalas. Kui käimine sisse arvestada, siis oleme olnud koos kaheksa aastat.“

4. „Üks aasta abielus. Kaks korda kuus.“

5. „Lapsi pole, abiellusime noorelt. Esimene aasta: kaheksa korda nädalas. Teine aasta: viis korda nädalas. Kolmas aasta: kolm korda nädalas. Neljas aasta: kord nädalas. Viies aasta: kolm korda kuus. Kuues aasta: kaks korda kuus.“

6. „Kuus aastat abielus, kaks last ja kolmas tulekul. Tavaline vahekord: kolm kuni neli korda nädalas, kui naine rase pole. Raseduse ajal (nagu praegu), üks kuni kaks korda nädalas. Naine siiski kindlustab, et minu eest on hoolt kantud, isegi kui ta enda libiido on parajasti kahanenud.“

7. „Viis aastat abielus. Enne seda elasime neli koos. Seksime korra nädalas.“