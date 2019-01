Isa leiutas teismeliste vanematele kasuliku äpi 

SouthernLiving kirjutab, et äpp kannab nime ReplyASAP (tõlkes: vasta esimesel võimalusel) ning see on tasuta rakendus neile lapsevanematele, kelle võsukesed ei suuda mõistliku aja jooksul kõnedele või sõnumitele vastata.

ReplyASAP töötab nii, et see paneb nooruki telefonis käima alarmi ja sunnib teda oma tegevusi lõpetama ning oma mures vanematele vastama. Alles siis saab ta kontrolli oma seadme üle tagasi.

„Mu pojal on iPhone, aga ma siiski ei saa temaga eriti kergesti ühendust, sest see on alati vaikse peale pandud, kuna ta mängib koolis olles telefonist mänge või on unustanud heli tagasi peale panna,“ selgitas Herbert. „Ei paistnud olevat sellist lahendust, mis võimaldaks mul saata talle sõnumi, mis saaks hääletust seadest jagu, ilmuks selle kohale, mida iganes ta teeb, ja teataks mulle, millal ta sõnumit nägi.“

Üllatuslikult oli Ben igati nõus, et isa talle oma loomingu telefoni paigaldaks.