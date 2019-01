VÕIMAS EESKUJU: söömisorgiatest loobunud mees võttis 108 kilo alla 

Kui varem kandis mees 6XL suuruses riideid, siis täna on tema vöönumber 32. Kaal on langenud 184 kilo pealt 76 peale ehk kadunud on 108 kilo. Nüüd saab mees tegeleda ka oma ammuse ja taasleitud armastuse – tantsimisega. Sõbrad on talle John Travolta tantsiva rolli järgi filmis „Laupäevaõhtune palavik“ pannud uue hüüdnime: Ralph Travolta.