UUS TASE VILJATUSE RAVIS: tänavu jõuab müügile munandite jahutamise seade 

Tootja

Jaanuarikuus ei tunne küll ilmselt ükski mees mingit huvi hoolitseda selle eest, et tema testikaalid jahedas oleksid – niigi on külm. Aga suvel võib see vajadus tekkida küll ning üks ettevõte hakkabki peatselt müüma munandijahutit, kirjutab Unilad . Seadeldise mõte on parandada meeste viljakust.