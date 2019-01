Asümmeetriline sõda - suurepärane võimalus territoriaalkaitses 

Eduka asümmeetrilise tegevuse käigus, kus vastast kulutatakse kogu vastutusala ulatuses ja sügavuses, võib kätte jõuda hetk, mil vastane pole enam suuteline edasi liikuma, sest on ilma jäänud logistikast ja luurest ning tema lahingukomponendid on saanud tõsiselt kannatada.

Just sellisel moel hävitati venelaste Maikopi motolaskurbrigaad 1995. aastal Groznõis, kus tšetšeenid kasutasid edukalt väikeüksuste taktikat ja lahingute sügavust asümmeetrilises sõjapidamises.

Kaevikus ei surda

Asümmeetriline sõjapidamine on kõige efektiivsem siis, kui ta koosneb katkematust reast lahingutest, mille eripäraks on see, et „ei surda kaevikus“.

Vastasele peab jääma mulje, et teda rünnatakse pidevalt ja kõikjal ning hea organiseerimise korral saavad samad üksused taas ja taas lahingutegevuses osaleda. Eelduseks on see, et nad ei lange esimeses lahingus. Seetõttu on lahingud väga lühiajalised ja peavad olema vastasele üllatuseks. Nende kestvus ei tohi olla pikem kui aeg, mille jooksul vastane jõuab end koguda, sest siis on ülekaal juba tema poolel.

Lahingu ettevalmistamisel ja läbiviimisel võiks kasutada mudelit, mis jaotab lahingu kolmeks etapiks.

• planeerimine – iga lahing on planeeritud tegevus, milles osalejatele jagatakse ülesanded ja vastutusalad. Plaan peab kirjeldama positsioonidele liikumist, sealset tegevust ja eemaldumist. Plaan olgu võimalikult lihtne, sest keerulised plaanid on sageli mitmeti tõlgendatavad;

• valmistumine – lahingu ettevalmistamine on asümmeetrilises sõjapidamises olulise tähtsusega. Õige varustuse kaasavõtmine ja kontrollimine on vaid väike osa valmistumisest. Tegevus peaks olema ka võimalikult põhjalikult läbi harjutatud, et igaüks teaks, kus, millal ja kuidas käituda. Samal ajal tuleb tagada, et vastane ei saaks aimu kavandatavast rünnakust, selle toimumise kohast ega ajast – lahinguplaan peab jääma saladusse;

• läbiviimine – kolm komponenti, mis tagavad eduka lahingu, on kiirus, üllatus ja eesmärgipõhisus. Igal lahingul on selge eesmärk ning rünnaku käigus tuleb keskenduda selle eesmärgi saavutamisele.

Löö, keda jaksad