7 OHUMÄRKI, et sul võib tulla infarkt 

Uuringud näitavad, et naistel, kes vaevlevad ärevuse käes, on probleeme vähenenud verevooluga südamesse, võrreldes nendega, kes kannatavad vähem ärevuse all. Kuigi seda pole meeste kohta kinnitatud, annab see alust arvata, et ärevuse ja südameinfarkti riski vahel võib olla seos. Kuna paljud ärevushäirete sümptomid, näiteks valu rinnus, hingeldamine ja südame pekslemine on samas ka infarkti sümptomiteks, seletab Segal.

Tursumine on tavaline nähtus, sageli siis, kui sa oled söönud eriti soolast toitu. Kuid see võib olla põhjustatud ka südamepuudulikkusest. Süda on sel juhul nõrk ning ei suuda korralikult verd kehasse pumbata, mis omakorda viib selleni, et vedelikud kogunevad kehas ning tekib tursumine. Tavaliselt paistab see enim välja jalalabadel, põlvedel, säärtel või kõhus, teatab Ameerika terviseühendus. See viib viia ka äkilise kaalutõusuni või selleni, et sa märkad, et su jalanõud on liiga kitsad. Kui tursumine ei kao, siis oleks aeg külastada arsti.