ÕLLEPÄEVIK: fantaasialennune Kolumbus Krisostomus 

Mega. See on hämmastav. Brown ale on vana Gambrinuse silmis üks kehastunud arusaamatus, üks saba ja sarvedeta joogipoolis. Aga siin ta on - täis kihte ja lugusid ja luuletusi. Ja võta sa nüüd kinni, mis on siin tõde (ehk õlu ise) ja mis puhas fantaasialend (ehk siis vaatide omavaheline vestlus).