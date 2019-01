Rooma kesklinnas keelatakse turistibussid 

Erandid tehakse bussidele, millega sõidavad kooliõpilased ja erivajadustega inimesed. Võimalikud on ka transfeerid hotellidesse, kuid selleks on vaja eriluba, kirjutab Lonely Planet.

Rooma linnapea Virginia Raggi sõnul on tegemist olulise otsusega, et kaitsta linna ajaloolist pärandit ning vähendada linna südames saastatust. Kui linnaelanikud on üldiselt taolise otsusega rahul, siis giidid kardavad, et see võib hakata Rooma külastatust pärssima. Juba praegu, aasta varem, on 10% 2019. aastasse kinnitatud ekskursioonidest tühistatud.