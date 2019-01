Kuidas me lastega põhja läksime 

Tegelikult oli küsimus selles, kuhu minna pikema puhkuse ajal talvevõlumaad otsima. Peres, kus kasvavad kahe- ja kaheksa-aastane poiss, pole just lihtne leida kõigile sobivat lahendust. Tuttavad teismelised aga tunnistasid, et kuigi Lapimaale oli tülikas kohale saada ja vanemad vingusid, et kallis, oli pingutus seda väärt, sest andis lapsepõlve vaat et positiivseima kogemuse.