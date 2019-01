Mis see on!? Opel pani kokku Vivaro ja Zafira. Tulemuseks Zafira Life – „mahtur” 

PSA ja Opeli abielu omandab üha ootamatumaid mõõtmeid. Oleme juba tutvunud kahe kooselu ametlikuks tunnistamise eelse mudeliga: linnamaasturitega Crossland X ja Grandland X.

Suuremat vaimustust ei ole need vähemalt Eestis tekitanud, sest Peugeot’l on valikus märksa äkilisema välimusega sõsarmudelid.

Nüüd siis saabub lühiühendus: selle vahel, mida silmad näevad ja käsi katsub, valitseb dissonants. Opel Zafira on olnud omas segmendis üks nooblimaid ja sõidetavamaid mitmeotstarbelisi mahtuniversaale, mille viimase põlvkonna kujustus on erakordselt ajatu ning mõjub värskena tõenäoliselt ka kümne aasta pärast. Ja see on sõiduauto!

Opel Vivaro väikebuss aga on kaubikuversioonis praktiline ning istmetega variandis mõõtmatult mugav pikkadel teekondadel. See on tarbesõiduk. Tõsi, see kuulub M1 Long klassifikatsiooni alla.

Mõni aasta tagasi tegime Vivaroga ringi peale poolele Euroopale. Oleks kaugemalegi sõitnud, aga järgmised huvilised ootasid järjekorras. Veel veidi hiljem võttis ansambel Köömes Vivaro oma bändibussiks. Ja jäi rahule!

Kesse tegi, ise tegi!

Pole siis imestada, et Accelerista Opeli uudist lugedes taldrikusse kukkus. Arvasin esimese hooga, et pressiteate toimetaja on valed pildid teksti kõrvale pannud. Uus Zafira, liignimega Life – kui on ometi olemas Opel Vivaro Life ja vaid kaks aastat tagasi korraliku facelifti läbinud Zafira (mida meile tutvustati kui „täiesti uut”).