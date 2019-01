OLEN KOLMEKÜMNENE: 4 muutust, mis tabavad mehe keha 

Pixabay

Mõned asjad lähevad ajaga paremaks, näiteks vein. Aga mehe tervis ja keha paraku mitte. 30-aastaselt märkab mees, et keha reageerib sõpradega koos hiigelpitsa sissevitsutamisele hoopis teistmoodi kui varem ja pohmell on samuti hoopis midagi muud kui ülikoolipäevil. AskMen toob välja neli muudatust mehe kehas, mis ilmnevad just siis, kui 20ndad eluaastad selja taha jäänud.