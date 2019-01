Militaar Krummlauf ehk Taome torud kõveraks! Andris Tammela, vabakutseline ajakirjanik , täna, 13:33 Jaga:

Püssitoru olgu sirge, muidu ei tule laskmisest midagi välja, jah? Aga vot ei ole alati nii – maailmasõja hulluses kogusid üksvahe populaarsust hoopis kõverdatud relvarauad.Uute, mõnikord tobedate salajaste relvade leiutamisega, mille abil lahinguõnn enda kasuks pöörata, tegeleti mõlemal pool rindejoont. Üheks selliseks leiutiseks – kas tobedaks või mitte, on juba hinnanguline – võib lugeda ka Natsi-Saksamaa inseneride imeteo nimega Krummlauf. Maakeelde panduna võiks see kõlada kas ’kõver jooks’ või ka ’kõver püssiraud’. Ja seda see sisuliselt oligi. Seadeldis, mis relva otsa kinnitatuna andis võimaluse nurga taha tulistada.