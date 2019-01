KIILANE ELEGANTSELT! Näpunäited ja soengunipid kiilanevale mehele 

Kui oled mõistnud, et tegu on geneetilise probleemiga, siis pead leidma oma kiilanevale pealaele leidlikuma lahenduse.

Ajutiseks lahenduseks võib olla nahalahus nimega Regain. See on saadaval pea kõikides apteekides, ka Eestis. Regain soodustab juuste kasvu ning takistab juuste väljalangemist. Siiski on sellel ka negatiivseid külgi. Kui sa hakkad Regain-i igapäevaselt kasutama, siis sa ei saa selle tarvitamist lõpetada ilma, et su juuksed jälle välja langema hakkaksid. Muidugi ei maksa uskuda, et see ka 100% töötab. Ning kõige tipuks pole Regain ka odav lõbu.

Kindlamaks lahenduseks on juuste siirdamine. Tänapäeval on see tehnoloogia sedavõrd arenenud, et siirdatud juuksed näevad välja täiesti loomulikena. Kuid see protseduur on kallis. Väga kallis. Ühe juuksekarva siirdamise hind võib olla keskmiselt kuus dollarit (olenevalt vajadusest, võib vaja minna kuni 1000 siirdamist).

Riskantne pääsetee võib peituda parukas. Parukaid kandvate meeste üle on aga läbi aegade nalja tehtud. Ning enamasti põhjusega. Enamus parukatest on ebakvaliteetsed ning ei sobi mehele. Kui aga selle nimel korralik summa välja käia, võib see välja näha täiesti naturaalne.

„Võib olla üllatav, kui palju meeskuulsuseid tegelikult parukat kannab“ märgib Tony.

Kiilaspäisuse omaks võtmine

Sa oled otsustanud oma kiilaspäisust aktsepteerida ning seda nautida. Palju õnne! Nüüd tuleb olla leidlik ning uus stiil omaks võtta. Aga kuidas?