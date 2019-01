7 TÜÜPI, kellega ei taha keegi grupireisile minna! 

Pixabay

Puhkama minek koos mitme hea kaaslasega kõlab alati nagu suurepärane idee. Tekib selline tunne, nagu oleksid taas tudeng – noor, julge ja seiklushimuline. Te olete rentinud majakese järve ääres, plaanis on grillida ja mineviku vägitükke meenutada või olete hoopis valmis minema mägedesse suusatama. On kahjuks olemas ka oht, et teie rühmas võib tekkida konflikte. Seda ei sooviks ju keegi. GQ on kokku pannud nimekirja seitsmest inimtüübist, keda mitte mingil juhul puhkusele kaasa kutsuda ei tohiks, kui eesmärgiks on retke õnnestumine.