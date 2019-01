6 põhjust, miks su jalad on tihti tuimad ja kihelevad 

1. Sinu jalanõud on liiga tihedalt jalas

"Jalgade pidev pressimine ebamugavatesse jalanõudesse surub jalas olevaid närve kokku“, teatab Mount Sinai läänehaigla jala- ja pahkluukirurg Ettore Vulcano. Kui närv on kokku surutud, siis võib tekkida tunne, nagu jalg oleks „surnud“. Selle vältimiseks tuleks kasutada laiemaid ning mugavamaid jalanõusid. Kui kihelus on vaid jalalaba peal, siis oleks kasulik jalatsite paelu lõdvendada.

2. Sinu suure varba kõrval on luine „muna“

Liigese luine deformatsioon võib põhjustada mitmeid probleeme. See tekib, kui sinu suur varvas pressib teiste varvaste vastu, mis omakorda annab liigselt koormust teisele varbale ja viib närvide kokkusurumiseni. Laiemate või ortopeediliste jalatsite kandmine võib aidata, kuid kui ikka tunned jalas „nõelu“, siis oleks mõistlik ortopeedi vastuvõtule minna.

3. Sul on probleeme lülisamba vahekettaga

See probleem puudutab eelkõige jõutõstjaid ja sportlaseid, kes on hiljuti trenniga liialdanud. Kui sa tunned tugevat alaseljavalu ja nõrkust jalgades, võib tegu olla just lülisamba vaheketta vigastusega. Sel puhul tuleks kindlasti pöörduda arsti poole.