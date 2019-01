6 viisi, kuidas ohjeldada liiga jutukat kolleegi 

Kuigi see võib olla igav ning tüütu, aitab väike vestlus kontoris õdusat miljööd luua ning kaastöötajaid paremini tundma õppida. Sa ei taha ju olla oma töökohas see pahur isik, kes kellegagi ei räägi. Kui keegi tõesti sulle pideva vestlusega pinda käib, pead leidma siiski muu lahenduse.

Tänapäevases ühiskonnas on kõrvaklappide kandmine tavaline ning ka edukas taktika, kui sa soovid, et sind eirataks. Klaviatuuril trükkides mana veel oma näole keskendunud pilk ning suure tõenäosusega ongi soovitud efekt saavutatud. Vahel on aga väike vestlus värskendav, seega ära kogu aeg kõrvaklappe kanna!

Kui keskendunud ja töökas kehahoiak ei mõju ja sind ikkagi segatakse, siis võid kasutada erinevaid vabandusi, et vestlusest pääseda. Sobiv algus on näiteks: „Ma tõesti sooviksin sinuga vestelda, aga...“, ning seejärel võid lisada „...mul kukub peagi selle aruande saatmise tähtaeg“ või „...ma pean valmistuma peatseks tähtsaks telefonikõneks“. Kuid pea meeles, et need põhjendused ei tohiks olla täiesti välja mõeldud.