Suur samm inimkonnale? Hiina idandas kuul esimese seemne 

"See on esimene kord ajaloos, kui inimene on kuu pinnal bioloogilisi kasvueksperimente läbi viinud," teatas katse üks kavandaja Xie Gengxin.

Taimi on eelnevalt kasvatatud rahvusvahelises kosmosejaamas (ISS), kuid kunagi varem pole seeme hakanud kuu pinnal idanema. Avastus, et Maa kaaslase pinnal on võimalik taimi kasvatada, võib olla tulevikku vaadates ääretult tähtis. See võimaldab astronautidel kauem ellu jääda, ilma, et nad peaksid naasma Maale toiduvarusid uuendama.